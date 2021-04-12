Сергей Дружко назвал «самый дикий» сюжет «Необъяснимо, но факт»

Телеведущий Сергей Дружко раскрыл подробности съемок шоу «Необъяснимо, но факт», а также назвал «самый дикий» выпуск программы. В подкасте с Максимом Голополосовым и Кириллом Степановым шоумен также рассказал, что в редакцию программы приходило большое количество писем от «шизофреников». Выпуск доступен на YouTube-канале AdamThomasMoran.

Дружко отметил, что примерно 85 процентов сюжетов «Необъяснимо, но факт» были основаны на реальных событиях, а выдуманными элементами шоу были только 15 процентов. После этого Голополосов спросил у бывшего ведущего, какой выпуск тот считает «самым диким».

«Самая большая дичь была про гномиков. Но эта история была реальная, просто дальше мы уже докручивали так, чтобы это уже было любопытно», — вспомнил Дружко.

По словам телеведущего, идеи для выпусков часто исходили от зрителей шоу: на почту приходило множество писем, из которых редакторы «Необъяснимо, но факт» отбирали самые интересные истории.

«80 процентов — это шизофреники, а 20 процентов — материал, из которого можно было что-то сделать», — рассказал ведущий. Он добавил, что у него в машине лежали несколько мешков с письмами от фанатов передачи.

«Необъяснимо, но факт» — передача телеканала ТНТ, выходившая в эфир с 2005 по 2008 год. Ведущий программы получал от обычных людей сообщения о столкновениях с различными мистическими аномалиями, а затем проводил по их материалам свои расследования.