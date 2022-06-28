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Медведев заявил о глубоком уважении России к народу Украины

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Россия испытывает глубокое уважение к народу Украины
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев . Фото: Sputnik / Reuters

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в беседе с изданием «Аргументы и факты» заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине ведет борьбу с нацистами и бандитами, а к населению страны испытывает глубокое уважение.

По его словам, Россия ведет борьбу не с украинским народом. «Борьба идет с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками, отъявленными бандитами и иностранными наемниками, которые к ним примкнули», — сказал он.

Политик назвал нацистов «негодяями» и добавил, что они не представляют украинский народ. «А к украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение. С ним граждане России связаны самыми тесными узами», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед представителями стран «Большой семерки» (G7), выразил желание закончить конфликт в стране до начала зимы. При этом он заявил, что, несмотря на заявление о желании урегулировать противостояние до конца года, дипломатические методы пока применять рано.

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Марина Совина
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