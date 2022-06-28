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Стилистка перечислила главные ошибки женщин с пышными формами при выборе платьев

Стилистка Полли Рыжова порекомендовала не покупать платья мешковатых фасонов

Фото: Naomi Rahim / WireImage / Getty Images

Основательница журнала Style и авторской школы стиля Полли Рыжова перечислила главные ошибки обладательниц пышных форм при выборе платьев. Рекомендации эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 28 июня.

Стилистка отметила, что зачастую женщины стараются скрыть объемы за бесформенными вещами, однако получают обратный эффект: мешковатые фасоны полнят. В то же время не стоит покупать одежду на размер меньше фактического. «Типичная женская черта — думать, что в меньшем размере фигура будет смотреться более хрупкой. Тесные вещи не маскируют, а выдают все проблемные зоны», — заявляет инфлюэнсер.

Эксперт порекомендовала уделять внимание принтам. Так, платья в горизонтальную полоску, с крупными геометрическими фигурами или пестрыми узорами также могут зрительно добавить лишние сантиметры, предостерегает Рыжова. «Такие принты визуально увеличивают фигуру в объеме. Не стоит делать ее более громоздкой, чем она есть на самом деле», — объясняет она.

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Ответственно следует подходить и к выбору материалов. Утверждается, что слишком тонкие ткани, в частности некоторые виды трикотажа, подчеркнут каждый изгиб тела.

По мнению блогера, важно подбирать платья правильной длины. Например, платья длины мини заканчиваются на самом полном месте ноги, что расширяет бедра и зрительно уменьшает рост.

Ранее в июне стилистка Эмили Доус назвала идеальный наряд на лето. По ее мнению, стоит обратить внимание на льняную одежду свободных силуэтов. Самой актуальной одеждой в текущем сезоне станут рубашки с длинными или короткими рукавами в сочетании с шортами или брюками.

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Полина Гераскина
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