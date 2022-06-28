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В Кисловодске построят санаторий премиум-класса

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев: к 2025 году на курорте построят санаторий на 350 мест

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

На курорте Кисловодск к 2025 году построят санаторий премиум-класса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра города-курорта Евгения Моисеева.

Уточняется, что здравница будет рассчитана на 350 мест. На строительство инвесторами выделено 2,5 миллиарда рублей. Санаторий планируют разместить рядом с одной из главных достопримечательностей города — Каскадной лестницей.

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«Для нас важно, что данный проект будет не только способствовать увеличению турпотока, но позволит создать до 200 новых рабочих мест», — рассказал глава курорта и добавил, что основным профилем лечебно-профилактического учреждения будет сердечно-сосудистая, нервная и дыхательные системы.

Ранее российским туристам назвали самые посещаемые нацпарки России. Лидерами рейтинга стали национальный парк «Кисловодский» в Ставропольском крае, Кавказский заповедник и нацпарк Сочинский на Кубани.

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Валентина Процкова
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