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Procter & Gamble оштрафовали в Китае за рекламу о запахе женских ног

Procter & Gamble оштрафовали в Китае за заявление, что женские ноги пахнут сильнее мужских

Фото: Timothy Aeppel / Reuters

Американскую компанию Procter & Gamble (P&G), владеющую брендами Always, Gillette, Pampers, Tide и Oral-B, оштрафовали в Китае за рекламу о запахе женских ног. Об этом сообщает китайский портал am730.

По информации издания, в марте 2022 года производитель бытовой химии и товаров гигиены разместил в мессенджере WeChat официального сообщества P&G Member Center рекламную статью под названием «Женские ноги пахнут в пять раз сильнее, чем мужские. Если вы мне не верите, понюхайте сейчас». Отмечается, что публикация вызвала большой общественный резонанс. Кроме того, на нее обратило внимание Управление по надзору за рынком района Хуанпу города Гуанчжоу. Организация провела расследование на предмет критики и оскорбления «всех китайских женщин».

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В результате было установлено, что P&G нарушила местный закон о рекламе. «Данные, которые приводятся в статье, не подкреплены никаким источником, они неточны и не соответствуют действительности. Кроме того, публикуя статью, в которой сравниваются запахи мужских и женских тел, компания нарушает общественный порядок и идет против положительных нравов общества», — заявлялось в иске от 15 июня. От компании требуется удалить незаконную рекламу и выплатить штраф в размере 700 тысяч юаней (5,6 миллиона рублей). Известно, что Procter & Gamble активно сотрудничали со следствием.

Ранее в июне новая реклама испанского бренда Zara оскорбила чувства верующих жителей Турции. Сообщалось, что пользователей сети возмутила кампания модного ретейлера, в которой в качестве подставки под обувь был использован хлеб. Отмечалось, что турецкие юзеры увидели в публикации пренебрежительное отношение к продукту, который имеет в стране священное религиозное значение.

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Дарья Шляпужникова
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