В России прокомментировали возможность наказания за вынос еды со шведского стола

Юрист Косицын: за вынос еды из ресторана туристам могут выставить счет

Постояльцам отелей, собирающим еду со шведского стола в сумки, могут выставить счет. Такое мнение выразил юрист Игорь Косицын, пишет портал TourDom.ru.

Специалист прокомментировал случай, недавно произошедший в отеле Ярославля: прибывшие в составе экскурсионной группы туристы вынесли еду со шведского стола во время завтрака. При этом ответственность за действия постояльцев директор гостиницы решил переложить на туроператора, который организовал тур. В компании же посчитали, что отель сам мог решить проблему — например, сделать нарушителям устные замечания или поставить предупреждающие таблички в ресторане.

Тем не менее эксперт рассудил, что наказывать за вынос еды стоит только туристов, так как они несут непосредственную ответственность за свои действия во время пребывания в отеле. При этом гостиница может выставить счет туроператору, а тот — своему клиенту, напрямую или через турагента: в конечном итоге отвечать все равно будут гости отеля.

«С другой стороны, важно знать, прописано ли в договоре между гостиницей и туроператором, кто несет ответственность за действия гостей, кто должен возмещать убытки. В договоре туроператора с туристом обычно содержится пункт о том, что за любой ущерб в отеле несет ответственность заказчик», — заметил Косицын.

Ранее в апреле тревел-блогер Саша Коновалова назвала неочевидные плюсы отдыха в отелях «все включено». По ее мнению, благодаря системе питания «шведский стол» легко придерживаться правильного питания, так как почти в каждой гостинице есть секция с диетическими блюдами, морепродуктами и нежирным мясом.

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