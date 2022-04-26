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Часто путешествующая россиянка назвала неочевидные плюсы отелей «все включено»

Блогерша Саша Коновалова заявила, что пакетные туры экономят время при планировании отдыха

Фото: Shutterstock

Тревел-блогер Саша Коновалова, проживающая в Турции, назвала неочевидные плюсы отдыха в отелях «все включено» и покупки пакетных туров. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, многие россияне уверены, что отпуск в таких гостиницах подходит «только для лентяев». «Кто-то утверждает, что у системы "все включено" нет плюсов. И что в Турции туристы только толстеют и тупеют. Я с этим не согласна!» — заявила путешественница.

Как уточнила автор блога, зачастую подобный формат отдыха экономит время при планировании путешествия: турист избавлен от необходимости самостоятельно покупать авиабилеты, бронировать отель и трансфер.

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«Изобильный шведский стол — это самый частый аргумент против "все включено" в Турции. Говорят, что в таком отпуске все толстеют», — рассказала россиянка. Однако она отметила, что в турецких отелях очень легко придерживаться правильного питания — почти в каждой гостинице есть секция с диетическими блюдами. Кроме того, на обеды и ужины всегда подают морепродукты и нежирное мясо.

Блогерша добавила, что в отелях «все включено» есть возможности для активного отдыха. Например, во многих гостиницах устраивают мастер-классы по танцам, водной аэробике, дартсу и так далее.

«В обычной жизни мы всегда куда-то бежим. Почему бы не позволить себе замедлиться хотя бы в отпуске? Просто читать книгу на лежаке, выпить коктейль или съесть вкусный десерт в середине дня», — заключила россиянка.

Ранее в апреле Ассоциация туроператоров России (АТОР) напомнила обновленные правила въезда в Турцию. Сейчас путешественникам достаточно иметь один из следующих документов: отрицательные результаты ПЦР-теста, сертификат о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или отрицательные результаты экспресс-теста на антигены.

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Мария Гейн
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