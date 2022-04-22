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Россиянам напомнили об обновленных правилах въезда в Турцию

АТОР: россиян освободили от предоставления HES-кодов при заселении в отель

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российским туристам напомнили правила посещения Турции на фоне обновления коронавирусных мер в стране. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что с середины марта путешественники, планирующие посещение страны, больше не обязаны получать HES-код на сайте Минздрава республики для посадки на самолет или заселения в отель.

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Въезжающим в Турцию совершеннолетним туристам достаточно иметь при себе загранпаспорт и один из четырех установленных документов на выбор: сертификат о вакцинации, справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прилета в Турцию, сертификат переболевшего COVID-19 или справку с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены, сданного не ранее чем за 48 часов. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления любых документов, кроме загранпаспорта.

Ранее сообщалось, что Власти Турции планируют создать еще одну авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на курорты страны. Отмечается, что полеты авиаперевозчик планирует осуществлять на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777.

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Валентина Процкова
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