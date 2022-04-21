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В Турции запустят еще одну авиакомпанию специально для российских туристов

В Турции создают вторую авиакомпанию Mavi Gok Aviation для перевозки туристов из России

Фото: Burak Kara / Getty Images

Власти Турции планируют создать еще одну авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на курорты страны. О запуске второго авиатранспортного проекта сообщает местный портал Airporthaber, освещающий новости гражданской авиации.

Управление гражданской авиации Турции выдало предварительное разрешение компании Mavi Gok Aviation (MGA), основанной в Анталии. Отмечается, что полеты авиаперевозчик планирует осуществлять на четырех самолетах: двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777.

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MGA планирует нанять на работу 50 пилотов. Пока поступило недостаточное количество заявок, поэтому в компании не исключают, что могут привлечь и иностранных командиров воздушного судна. По сведениям новостного портала, MGA связана с российским чартером Azur Air. Пока в планах перевозчика осваивать рынок России, однако в MGA полагают, что в дальнейшем они смогут расширить географию полетов.

Первой авиакомпанией, созданной для перевозки российских туристов, стала Southwind. Она планирует начать работу в Анталье в конце мая.

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Ксения Мельникова
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