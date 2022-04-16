В Турции назвали дату запуска авиакомпании специально для россиян

Новую турецкую авиакомпанию Southwind для перевозки россиян запустят в конце мая

Новая турецкая авиакомпания, которая будет предназначена специально для российских путешественников, начнет работу в конце мая. Такую дату назвали источники портала Airport Haber.

Авиакомпания, которая будет базироваться в Анталье, получила официальное название Southwind. В летный состав войдут пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Ранее в апреле власти Турции объявили о запуске новой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на местные курорты. В ее распоряжении будут самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции.