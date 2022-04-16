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В Турции назвали дату запуска авиакомпании специально для россиян

Новую турецкую авиакомпанию Southwind для перевозки россиян запустят в конце мая

Фото: Marcel Kusch / Globallookpress.com

Новая турецкая авиакомпания, которая будет предназначена специально для российских путешественников, начнет работу в конце мая. Такую дату назвали источники портала Airport Haber.

Авиакомпания, которая будет базироваться в Анталье, получила официальное название Southwind. В летный состав войдут пять самолетов Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Ранее в апреле власти Турции объявили о запуске новой авиакомпании, которая будет перевозить исключительно российских туристов на местные курорты. В ее распоряжении будут самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции.

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Мария Гейн
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