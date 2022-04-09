В Турции запланировали создать авиакомпанию специально для россиян

Власти Турции создают авиакомпанию для перевозки туристов из России на курорты страны

Власти Турции планируют создать новую авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на турецкие курорты. Об этом сообщает газета Sabah.

Известно, что авиакомпания будет базироваться в аэропорту Антальи, а в ее распоряжении будут самолеты, которые не имеют рисков попасть под вторичные санкции, а также страховых рисков. Кроме того, власти страны планируют выдавать кредиты под государственные гарантии для поддержки крупных принимающих компаний, которые лишились туристов из России из-за авиасанкций. На рейсах Turkish Airlines уже выделили 1,5 миллиона мест специально для перевозок «пакетных» туристов. Сообщается, что эти меры позволят Турции сохранить поток отдыхающих из РФ.

Ранее член союза туристических агентств Турции Азиз Гига предсказал снижение спроса на отдых в республике среди отечественных туристов из-за ситуации на Украине. По его словам, в связи с нестабильной ситуацией и санкциями западных стран в Турции пессимистично оценивают количество россиян, которое сможет приехать в страну с туристическими целями в 2022 году.