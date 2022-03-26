В Турции предсказали снижение спроса у россиян на отдых в республике
Член союза туристических агентств Турции Азиз Гига предсказал снижение спроса на отдых в республике среди отечественных туристов из-за ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в связи с нестабильной ситуацией и санкциями западных стран в Турции пессимистично оценивают количество россиян, которое сможет приехать в страну с туристическими целями в 2022 году.
Гига также уточнил, что сокращение турпотока из России ожидается в среднем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.
Ранее эксперты туротрасли раскрыли соотечественникам оптимальную цену путевок в Турции предстоящим летом. Таким образом, стоимость недельного тура с отправлением из Москвы 1 июня авиакомпанией Turkish Airlines и размещением в гостинице категории три звезды с питанием по системе «все включено» для двоих туристов начинается от 135,6 тысячи рублей.