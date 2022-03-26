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В Турции предсказали снижение спроса у россиян на отдых в республике

В Турции заявили, что ожидают 50-процентное сокращение турпотока из России в 2022 году

Фото: Shutterstock

Член союза туристических агентств Турции Азиз Гига предсказал снижение спроса на отдых в республике среди отечественных туристов из-за ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в связи с нестабильной ситуацией и санкциями западных стран в Турции пессимистично оценивают количество россиян, которое сможет приехать в страну с туристическими целями в 2022 году.

Гига также уточнил, что сокращение турпотока из России ожидается в среднем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее эксперты туротрасли раскрыли соотечественникам оптимальную цену путевок в Турции предстоящим летом. Таким образом, стоимость недельного тура с отправлением из Москвы 1 июня авиакомпанией Turkish Airlines и размещением в гостинице категории три звезды с питанием по системе «все включено» для двоих туристов начинается от 135,6 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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