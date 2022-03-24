Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названа оптимальная стоимость путевок в Турцию летом

В АТОР сообщили, что стоимость отдыха в Турции летом начинается от 135,6 тысячи рублей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Эксперты туристической отрасли назвали российским туристам оптимальную стоимость отдыха в Турции в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«PEGAS Touristik проинформировал 23 марта на своем официальном сайте и в Telegram-канале о запуске туров в Анталью с перелетом из Москвы (Внуково) на ежедневных рейсах Turkish Airlines, — рассказали специалисты АТОР. — Старт программы запланирован на 29 апреля, далее она охватит весь летний сезон и продлится до последнего дня октября».

Материалы по теме:
«Весь мир отрезан от России сейчас» Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
«Весь мир отрезан от России сейчас»Турцию официально закрыли для россиян. Что делать с купленными турами и куда теперь лететь отдыхать?
14 апреля
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами. Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
18 июня

Так, цена недельной путевки с отправлением из Москвы 1 июня и проживанием в трехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» для двоих путешественников начинается от 135,6 тысячи рублей.

Также отечественным туристам предлагается забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом в начале августа за 137,4 тысячи рублей на двоих. В цену включены перелет и размещение в гостинице категории три звезды и питание по системе «все включено».

Ранее в марте россиянка, рискнувшая отправиться на отдых в Турцию, несмотря на высокие цены, раскрыла актуальную обстановку на курорте. Путешественница рассказала, что в республике в настоящее время нет проблем со снятием наличных, также практически в любом супермаркете можно расплачиваться банковской картой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Президент Сербии Вучич пожаловался на перевод расчетов за газ в рубли
Пранкеры Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Беном Уоллесом
Раскрыты подробности запуска ракеты Северной Кореей
Предсказан срок открытия Китая для российских туристов
Стало известно о возможном тюремном сроке для бойца UFC Масвидаля
Минобороны покажет новые документы о биолабораториях США на Украине
В России госпитализировали 4540 пациентов с коронавирусом
Пакистан представил новую гаубицу на параде
Диетологи назвали опасные продукты для страдающих от высокого кровяного давления
Индия разрешила России вкладывать деньги в ее компании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.