Названа оптимальная стоимость путевок в Турцию летом

В АТОР сообщили, что стоимость отдыха в Турции летом начинается от 135,6 тысячи рублей

Эксперты туристической отрасли назвали российским туристам оптимальную стоимость отдыха в Турции в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«PEGAS Touristik проинформировал 23 марта на своем официальном сайте и в Telegram-канале о запуске туров в Анталью с перелетом из Москвы (Внуково) на ежедневных рейсах Turkish Airlines, — рассказали специалисты АТОР. — Старт программы запланирован на 29 апреля, далее она охватит весь летний сезон и продлится до последнего дня октября».

Так, цена недельной путевки с отправлением из Москвы 1 июня и проживанием в трехзвездочном отеле с питанием по системе «все включено» для двоих путешественников начинается от 135,6 тысячи рублей.

Также отечественным туристам предлагается забронировать отдых в республике на семь дней с вылетом в начале августа за 137,4 тысячи рублей на двоих. В цену включены перелет и размещение в гостинице категории три звезды и питание по системе «все включено».

Ранее в марте россиянка, рискнувшая отправиться на отдых в Турцию, несмотря на высокие цены, раскрыла актуальную обстановку на курорте. Путешественница рассказала, что в республике в настоящее время нет проблем со снятием наличных, также практически в любом супермаркете можно расплачиваться банковской картой.