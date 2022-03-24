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Россиянка рискнула полететь в Турцию и раскрыла актуальную обстановку на курорте

Россиянка рискнула отправиться в Турцию за 103 тысячи рублей и рассказала об отдыхе

Фото: Hanna Balan / Unsplash

Российская туристка, рискнувшая отправиться на отдых в Турцию, несмотря на высокие цены, раскрыла актуальную обстановку на курорте. Об этом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, она решила полететь на отдых сейчас, так как думает, что в будущем цены на путевки могут еще больше вырасти. Так, неделя в двухзвездочном отеле с питанием на базе завтраков и включенным перелетом для двоих туристов обошлась в 103 тысячи рублей.

«Может быть, кто-то скажет: "Куда вас несет, сидите дома с такими ценами". Но мы и до этого всю пандемию сидели дома и ждали непонятно чего. И думали, что вот-вот все наладится и будет как раньше. Но как раньше не будет никогда, и нужно продолжать жить, а не откладывать жизнь на потом», — считает россиянка.

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Путешественница рассказала, что в Турции нет проблем со снятием наличных, также практически в любом супермаркете можно расплачиваться банковской картой. Кроме того, она заметила в республике большое количество россиян, которые, по ее мнению, «перебрались переждать тут неспокойное время».

«У турок есть пунктик, типа нашего рефлекса на сахар и гречку. При любой непонятной ситуации они закупают подсолнечное масло, просто в промышленных масштабах! Сами видели, как люди из супермаркетов грузили по 10 пятилитровых канистр подсолнечного масла в машину!» — поделилась еще одним наблюдением россиянка.

Ранее в марте российская путешественница, побывавшая в Таиланде и Турции, сравнила преимущества курортов и выбрала лучший из них. Например, по ее словам, в Турции апартаменты и отели можно найти значительно дешевле, чем в Таиланде.

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Дарья Рыбак
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