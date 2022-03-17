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Россиянка сравнила Таиланд с Турцией и выбрала лучший из курортов

Россиянка рассказала, что в Турции аренда жилья обойдется дешевле, чем в Таиланде

Фото: Globallookpress.com

Российская путешественница, побывавшая в Таиланде и Турции, сравнила преимущества курортов и выбрала лучший из них. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь блогер призналась, что ее неприятно удивили высокие цены в Таиланде. «Я не застала Таиланд, в котором курс рубля к бату был 1:1. Но зимовала здесь, когда цены мы умножали на два. Теперь уже на три или четыре... После России тут многое кажется дорогим, — рассказала она. — А вот в Турции совсем наоборот: там и апельсины по 30 рублей, и молоко по 40 рублей. Хорошо же!»

Кроме того, при выборе места отдыха следует учитывать, что аренда жилья одинакового уровня в двух странах обойдется отдыхающим по разной стоимости — в Турции апартаменты и отели можно найти значительно дешевле, чем в Таиланде.

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Что касается еды, автор подчеркнула, что в Турции большой выбор привычных для россиян доступных продуктов, всегда есть сочные и вкусные фрукты и овощи. «А вот тайская кухня — это острые и "тяжелые" блюда, которые подойдут не каждому. Овощи в Таиланде безвкусные (потому что китайские и с пестицидами), а в супермаркетах не хватает разнообразия», — пояснила девушка.

В конце путешественница призналась, что предпочитает турецкое побережье азиатскому, поскольку в Черном море не обитает такое большое количество опасных медуз. «Еще в Таиланде много насекомых, есть грызуны и змеи, на пляжах живут толпы собак... Мне комфортнее в Турции, которой правят котики», — заключила блогер.

Ранее в марте россиянка, которая отдохнула в Анталье, рассказала о возникших для соотечественников трудностях в стране. Например, она отметила проблемы с оплатой товаров и услуг, а также со съемом жилья.

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Валентина Процкова
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