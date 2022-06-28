Специалист по нейробиологии объяснила вред приложений для сна

Эксперт по нейробиологии Соломонова: приложения для сна нарушают настройки организма

Кандидат наук по когнитивной нейробиологии Елизавета Соломонова объяснила вред приложений и трекеров для сна. В статье для Psychology Today она порассуждала, почему они на самом деле не помогают наладить режим.

Соломонова отмечает, что сон крайне необходим для здоровья: при его недостатке портится настроение возникает вялость и желание съесть больше, чем нужно. Для того, чтобы оценить качество своего сна и улучшить его многие, по ее словам, используют разнообразные трекеры сна, однако исследовательница считает, что от них может быть больше вреда, чем пользы.

Так, она сообщила, что популярность трекеров сна стала причиной возникновения нового заболевания, которое специалисты назвали «ортосомния» или одержимость правильным сном. «Исследователи Келли Глейзер Барон и ее коллеги сообщили, что некоторые из их пациентов, которые пользовались трекерами сна, чтобы лучше спать, стали чрезмерно озабочены своим стремлением к "хорошему сну"», — заметила она. Соломонова объяснила, что, ориентируясь на приложения, пациенты не прислушивались к своим потребностям.

Соломонова уверена, что найти оптимальную для всех норму сна невозможно, поскольку это зависит от индивидуальных особенностей человека. «Некоторые люди спят недолго, в то время как другим требуется больше времени, одни — совы, другие — жаворонки, некоторые спят всю ночь, а другие часто просыпаются», — объяснила специалистка. Она уверена, что приложения для налаживания сна основаны на шаблонной идее восьмичасового сна и только сбивают циркадные ритмы человека.

В заключение Елизавета Соломонова предупредила, что настройка режима отдыха по приложениям и трекерам лишает человека возможности наслаждаться сном и посоветовала больше ориентировать на запросы организма. Однако она отметила, что, если приложение просто дает советы, как наладить сон, это может принести пользу.

До этого сомнолог назвала россиянам способы улучшить сон летом. Для лучшего засыпания она посоветовала проветривать комнату перед сном и выбирать постельное белье из натуральных тканей.

Что делать?



