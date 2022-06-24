Сомнолог назвала россиянам способы улучшить сон летом

Сомнолог Черкасова посоветовала проветривать комнату перед сном

Врач-сомнолог София Черкасова назвала россиянам способы улучшить сон в жаркие летние ночи. В интервью для News.ru она перечислила полезные советы для тех, кто страдает от проблем с засыпанием в теплый период года.

Сомнолог отмечает, что летом у многих людей нарушается режим сна, который все же можно наладить, соблюдая несколько простых приемов. Во-первых, Черкасова заявила, что нужно обязательно проветривать комнату перед сном, поскольку в душном помещении сон переносится тяжелее.

Во-вторых, сомнолог рекомендует обратить особое внимание на постельное белье и отдавать предпочтение натуральным тканям. «Эти материалы должны отводить влагу и температуру, чтобы человек банально мог спать», — сообщила она.

Кроме того, эксперт напомнила россиянам о существовании подушек с охлаждающим эффектом, которые можно приобрести на летний период. «Это или специальная ткань, которая практически не нагревается от тепла человеческой кожи, или есть еще подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло — и ощущается эффект прохлады», — заключила специалист.

Ранее эксперт озвучил нетрадиционный способ использования вентилятора в жаркую ночь. По его словам, если установить вентилятор в правильном положении, то он всегда сможет заменить кондиционер и поможет заснуть в душном помещении.