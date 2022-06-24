Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Сомнолог назвала россиянам способы улучшить сон летом

Сомнолог Черкасова посоветовала проветривать комнату перед сном

Фото: Shutterstock

Врач-сомнолог София Черкасова назвала россиянам способы улучшить сон в жаркие летние ночи. В интервью для News.ru она перечислила полезные советы для тех, кто страдает от проблем с засыпанием в теплый период года.

Сомнолог отмечает, что летом у многих людей нарушается режим сна, который все же можно наладить, соблюдая несколько простых приемов. Во-первых, Черкасова заявила, что нужно обязательно проветривать комнату перед сном, поскольку в душном помещении сон переносится тяжелее.

Во-вторых, сомнолог рекомендует обратить особое внимание на постельное белье и отдавать предпочтение натуральным тканям. «Эти материалы должны отводить влагу и температуру, чтобы человек банально мог спать», — сообщила она.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Кроме того, эксперт напомнила россиянам о существовании подушек с охлаждающим эффектом, которые можно приобрести на летний период. «Это или специальная ткань, которая практически не нагревается от тепла человеческой кожи, или есть еще подушки с техногелем голубого цвета. Они забирают тепло — и ощущается эффект прохлады», — заключила специалист.

Ранее эксперт озвучил нетрадиционный способ использования вентилятора в жаркую ночь. По его словам, если установить вентилятор в правильном положении, то он всегда сможет заменить кондиционер и поможет заснуть в душном помещении.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о взятии населенных пунктов Горское и Золотое
Известная телеведущая назвала Москву «месивом»
ЦСКА проиграл команде из ФНЛ в товарищеском матче
Пляжная европейская страна перестала принимать у россиян документы на визы
Захарова заявила об отсутствии со стороны России угроз ядерным оружием
Норвежский лыжник стал жертвой ограбления
«Умершего от COVID-19» бразильского наркобарона задержали спустя полтора года
Монтажник из российского города упал с десятого этажа и умер
Рынку криптовалют предсказали ужасный сценарий
Врач рассказала россиянам об опасных последствиях летней бессонницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.