Эксперт озвучил нетрадиционный способ использования вентилятора в жаркую ночь

Консультант по дизайну Нельсон Лебо: в жару вентилятор нужно направлять в окно

Консультант по экологическому дизайну Нельсон Лебо озвучил нетрадиционный способ использовать вентилятор для охлаждения помещения в жаркую летнюю ночь. В интервью для Independent он рассказал, зачем нужно направлять вентилятор в окно и как это поможет лучше заснуть.

Эксперт отмечает, что засыпать летом, когда в помещении жарко и душно, бывает достаточно трудно. Однако он добавил, что эту проблему можно решить, если использовать необычный трюк с вентилятором.

«Все, что вам нужно — это настольный вентилятор, который можно поставить перед открытым окном. Фокус заключается в том, что вместо того, чтобы направлять вентилятор на себя, надо обратить его наружу через открытое окно», — объяснил Лебо. Это может показаться нелогичным, но, по мнению специалиста, таким образом можно создать перекрестную вентиляцию, которая вытолкнет теплый воздух наружу и охладит его внутри помещения. «Общая цель состоит в том, чтобы вытягивать теплый воздух и втягивать холодный воздух, когда температура на улице падает ниже температуры в помещении. Вентиляторы почти не потребляют энергии по сравнению с кондиционерами», — сообщил он.

Лебо, живущий в Новой Зеландии, рекомендует устанавливать вентилятор у окна на теневой стороне дома, как только температура на улице становится ниже, чем в помещении. По его словам, это отлично помогает заснуть.

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