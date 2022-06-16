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Россиянам рассказали о доступном каждому способе продлить жизнь на два года

Врач Тимур Асанов считает, что регулярные пешие прогулки могут продлить жизнь на два года

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов объяснил россиянам связь между продолжительностью жизни человека и пешими прогулками. В интервью для «Вечерней Москвы» он рассказал, сколько нужно гулять, чтобы продлить жизнь на два года и укрепить память.

Врач отмечает, что малоподвижный образ жизни является одной из главных причин множества заболеваний. По его словам, регулярные пешие прогулки, доступные каждому, могут быть полезны для здоровья человека по нескольким причинам. Во-первых, частая ходьба пешком положительно влияет на работу мозга и память: так, 50 минут ходьбы в день минимум три раза в неделю защитят часть мозга, отвечающую за долговременную память. А если гулять пешком по два часа дважды в неделю, то риск инсульта, по словам Асанова, сокращается на 20 процентов.

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Во-вторых, считает Асанов, регулярные прогулки — отличный способ профилактики депрессии. «Выяснилось, что регулярный моцион стимулирует обмен веществ и снижает вероятность возникновения симптомов депрессии на 36 процентов», — заявил терапевт.

В заключение врач добавил, что всего 75 минут прогулок пешком в неделю увеличивают продолжительность жизни в среднем на два года. «И в конечном счете чем больше вы ходите, тем дольше живете», — резюмировал Тимур Асанов.

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Елена Матвиенко
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