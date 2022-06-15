Кардиолог подсказал россиянам способ пережить аномальную летнюю жару

Хирург Хорошев призвал переболевших коронавирусом людей пить больше воды в жару

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев подсказал россиянам способ без проблем пережить аномальную летнюю жару. На что следует обратить внимание людям, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, он сообщил в беседе с News.ru.

По словам кардиолога, главное — пить больше воды и «жидкостей неалкогольного содержания». «Дело в том, что в жару увеличивается потоотделение, и когда температура находится на уровне 25 градусов, дальнейшее ее повышение даже на один пункт приводит к резкому оскудению внутреннего содержания жидкости, что, в свою очередь, приводит к увеличению вязкости крови, что может вызвать фатальные процессы в организме», — предупредил Хорошев.

К этой рекомендации нужно особенно прислушаться переболевшим COVID-19, даже если болезнь не протекала тяжело, отметил врач. «Перенесенный ковид, даже в легкой форме, уже оставляет в организме патологии и может серьезно усугубить ситуацию. Старайтесь по мере возможности не появляться в середине дня на открытой местности и пейте не меньше трех литров жидкости в день», — призвал Хорошев.

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