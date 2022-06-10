Врач объяснила смертельную опасность загара для некоторых людей

Врач-дерматолог Петросова предупредила, что на солнце родинки могут мутировать в опухоли

Врач-дерматолог Инна Петросова объяснила вред и смертельную опасность загара для некоторых категорий людей. В интервью для Ferra.ru она рассказала, кто входит в группу риска, а также дала рекомендации по защите от негативного воздействия солнца на кожу.

Врач предупреждает, что солнечные ванны полезны далеко не каждому: в группу риска Петросова включила людей со светлой кожей, голубыми глазами и светлыми волосами. Кроме того, по ее словам, если на теле человека большое количество родинок, ему тоже стоит как можно меньше находиться под ярким солнцем. Она объяснила, что люди из этой группы более склонны к тому, чтобы получить ожоги под воздействием агрессивного ультрафиолета, а родинки могут мутировать в злокачественные опухоли.

Петросова выделила идеальное время, когда вероятность пострадать от воздействия солнца минимальна. Она рекомендует находиться на солнце до десяти часов утра и после четырех часов дня. «В промежутке между этими часами высокий уровень ультрафиолета, поэтому существует риск получения ожогов», — объяснила эксперт.

Она также посоветовала регулярно использовать средства с фактором защиты от ультрафиолета: «Защищать кожу нужно обязательно в любое время, если вы находитесь на солнце. Даже если солнце скрыто облаками, ультрафиолет все равно проникает и может навредить коже. В нашем регионе достаточно фотозащитного средства с фактором 30, на юге нужно использовать средства с фактором защиты 50+ и для лица, и для тела. И каждые два часа обновлять это средство», — заключила Петросова.

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