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В Челябинске состоится фестиваль уличного кино под открытым небом

В Челябинске 1 июля пройдет фестиваль уличного кино

Фото: Страница «Фестиваль уличного кино. Челябинск» во «ВКонтакте»

В Челябинске в парке Гагарина 1 июля состоится фестиваль уличного кино под открытым небом. Об этом сообщает информагентство «Первое областное».

В программе работы и фильмы, снятые режиссерами на киноинтенсиве «100 киношников Урала», проходившего в Челябинске с 17 по 19 июля.

Для фестиваля уличного кино преподавателями кафедры режиссуры кино и телевидения ЧГИКа были отобраны три дебютные работы участников киноинтенсива: о бункере «Клоповник», о Сергее Семенове, который вяжет дизайнерские свитеры, и о клубе «Наше место». Авторы этих фильмов приглашены на фестиваль, чтобы рассказать о съемках и ответить на вопросы зрителей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске с 30 сентября по 2 октября пройдет международный фестиваль анимационного кино «Анимур». В конкурсные программы войдут короткометражные анимационные ленты и эпизоды мультсериалов, созданные с 2020 года. Также зрителям покажут полнометражные картины, ретроспективы и сборники фильмов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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Сергей Истомин
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