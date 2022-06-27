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В Хабаровске пройдет международный фестиваль анимационного кино

На международном фестивале «Анимур» в Хабаровске покажут сборники фильмов стран АТР

Фото: International Festival Animation Film «Animur»

В Хабаровске с 30 сентября по 2 октября пройдет международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Об этом сообщает портал Khabara.ru.

Прием заявок продлится до 10 августа. В конкурсные программы войдут короткометражные анимационные ленты и эпизоды мультсериалов, созданные с 2020 года. Также зрителям покажут полнометражные картины, ретроспективы и сборники фильмов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

«Соберем творческую силу со всего Дальнего Востока, России и надеемся на участие зарубежных гостей. У нас хорошие традиции анимации: в Хабаровске работает студия "Мечталет", сотрудничаем с "Союзмультфильмом"», — рассказал губернатор края Михаил Дегтярев.

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Хабаровского края и Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее создатели популярного мультсериала «Смешарики» выпустили новую серию про республику Татарстан. В эпизоде показаны национальные сладости республики, а также звучит множество слов на татарском языке.

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Мария Гейн
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