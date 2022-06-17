В мультсериале «Смешарики» появилась серия про Татарстан

Создатели мультсериала «Смешарики» выпустили серию про республику Татарстан

Создатели популярного мультсериала «Смешарики» выпустили новую серию про республику Татарстан. Соответствующий материал появился на сайте местного подразделения KP.RU.

По информации издания, новый сезон картины под названием «Азбука дружбы народов» посвящен различным народам России. Так, в одном из последних выпусков раскрываются детали культуры татар, а также особенности татарского языка.

Известно, что серия начинается с изучения новых слов, когда герой Бараш получает «кучтэнэч», что переводится на русский язык как гостинец. После этого зрителям демонстрируют национальные сладости и рассказывают об особенностях татарского народа. В процессе знакомства с кухней Карыч говорит Барашу о явлении «Веме» — принципе взаимопомощи.

При этом в конце выпуска Карыч учит Бараша татарской азбуке, уделив внимание истории развития языка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня пройдет «Большой фестиваль мультфильмов», на котором будут представлены минимум 130 картин из 30 стран мира. Гостей фестиваля ожидает знакомство с самыми разными жанрами мультфильмов, выполненными в разных техниках — от рисованной и объектной анимации до сгенерированных компьютером изображений (CGI) и смешанных технологий.