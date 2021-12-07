Анимационный фильм о коте Кубике победил на фестивале уличных мультфильмов

Семья мультипликаторов из Новосибирска победила в номинации «Малыши в возрасте до семи лет» на Фестивале уличных мультфильмов-2021. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Так, Сергей, Светлана и их дочь Катя Таловские сняли трехминутный мультфильм «Кубик» о коте, который решает заняться спортом и похудеть, чтобы поймать птицу. По сюжету, для достижения своей цели питомец занимается на тренажерах и прыгает на скакалке, пока за его действиями, посмеиваясь, наблюдает ворона. В итоге птица сама становится настолько тяжелой, что падает с ветки дерева на подоконник.

В Фестивале уличных мультфильмов, который проводился летом 2021 года, принимали участие не только дети со всей России, но и юные творцы из Узбекистана, Казахстана, Украины, Беларуссии, Израиля и Донецка. В состав жюри вошли режиссеры и художники киностудии «Союзмультфильм», а также преподаватели факультета мультимедиа и анимации ВГИК.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Новосибирске запустят сеть из шести детских мультипликационных студий со специальным оборудованием для создания мультфильмов об истории Сибири. Они будут сформированы на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки, а также центральных библиотек Карасукского, Кочковского, Маслянинского, Черепановского районов и города Куйбышева.