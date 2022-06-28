В Совфеде назвали цель публикации координат западных «центров принятия решений»

Сенатор Климов назвал публикацию координат центров принятия решений напоминанием Западу

В «Роскосмосе» работают творческие люди, которые демонстрируют свою работу миру, считает сенатор Совфеда Андрей Климов. Так он прокомментировал публикацию госкорпорацией снимков и координат «центров принятия решений» в западных странах. В разговоре с «Лентой.ру» политик назвал цель такого действия сотрудников «Роскосмоса».

«Нетрудно догадаться, что в общем и целом речь идет о напоминании о том, насколько мир хрупок, насколько все сегодня изменилось и насколько надо быть аккуратными в своих действиях. В том числе тем, кто считает себя якобы властелинами этого мира, хотя таковыми давно не являются», — высказался сенатор.

Ранее «Роскосмос» в первый день саммита НАТО в Мадриде обнародовал снимки западных «центров принятия решений». На фотографиях видны Белый дом и Пентагон, британское министерство обороны, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже, а также конгресс-центр IFEMA в Мадриде, который является главной площадкой проведения саммита.

Судя по вотермаркам, кадры были сделаны спутником «Ресурс-П». «Заодно даем координаты объектов. Так, на всякий случай», — добавили авторы опубликованного в Telegram-канале корпорации поста, разместив сведения о расположении шести объектов.

