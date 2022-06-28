«Роскосмос» опубликовал координаты западных «центров принятия решений»

«Роскосмос» к началу саммита НАТО опубликовал координаты «центров принятия решений» Запада

Госкорпорация «Роскосмос» в первый день саммита НАТО в Мадриде обнародовала снимки западных «центров принятия решений», приложив к ним координаты. Пост с кадрами опубликован в Telegram-канале корпорации.

Судя по вотермаркам, кадры были сделаны спутником «Ресурс-П».

В пресс-службе отметили, что публикуют «спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов», пока представители 30 стран-членов альянса обсуждают стратегическую концепцию НАТО до 2030 года.

«Заодно даем координаты объектов. Так, на всякий случай», — добавили авторы опубликованного поста, разместив координаты шести объектов, в числе которых Белый дом и Пентагон.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса увеличить численность своих сил быстрого реагирования более чем до 300 тысяч человек.