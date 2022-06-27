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НАТО решило увеличить численность сил быстрого реагирования

Йенс Столтенберг: НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решении альянса увеличить численность своих сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters.

На сегодняшний день численность сил быстрого реагирования НАТО — 40 тысяч человек. Столтенберг отметил, что на саммите альянса в Мадриде будет принята новая концепция безопасности Североатлантического альянса, в которой Россия будет признана не партнером организации, а угрозой.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент широкий диалог НАТО и России невозможен. «Наша новая концепция приведет нас к эре стратегической конкуренции. Она ясно покажет, что альянс воспринимает Россию как самую значительную и прямую угрозу нашей безопасности», — рассказал он.

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Марина Совина
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