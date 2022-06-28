Россиянам рассказали об оптимальных странах для путешествий

Специалист по туризму Горин назвал Азербайджан и Армению лучшими странами для россиян

Стоимость заграничных перелетов для россиян значительно увеличилась из-за ряда логистических трудностей. Оптимальными сегодня являются путешествия в соседние страны: Армению, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию. Также популярны поездки в Турцию: еженедельно из Москвы осуществляется 540 рейсов. Об этом «Ленте.ру» рассказал председатель совета директоров туристической компании, специалист по туризму Дмитрий Горин.

На данный момент уже 52 страны отменили коронавирусные ограничения, но полеты, как напомнил эксперт, осуществляются только в 20 из них. Так что путешественникам нужно выбирать между прямым полетом и транзитом.

«Все страны, открытые для путешествий, возобновили выдачу виз. Это и Греция, и Испания, и Франция, и другие государства. Однако перелет теперь составляет основную долю затрат: даже в открытые страны приходится лететь в обход определенных территорий, время в воздухе увеличивается, соответственно, влияя на стоимость. Например, если раньше в Турцию можно было долететь за три часа, то теперь это больше пяти часов», — предупредил Горин.

За счет прямых рейсов наиболее популярны и доступны сейчас Турция — туда, по словам собеседника «Ленты.ру», осуществляется 540 рейсов в неделю. Спросом также пользуются Объединенные Арабские Эмираты, Египет.

Много перелетов сейчас и в соседние государства: Армению, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию. Там тоже есть туристические поездки. Кроме того, в ряде стран можно открыть даже карты иностранных банков, которые будут принимать за рубежом, так что многие совмещают обычный и «карточный» туризм. Для полетов в Европу доступны только транзитные рейсы с пересадками в Стамбуле, Белграде, Ереване. Если говорить о стоимости, то, к сожалению, они стали намного дороже. Если раньше до Европы мы долетали за 3-4 часа, то теперь это от 8 до 20 часов. Средний чек вырос от 60 до 150 тысяч рублей в экономе, рассказал эксперт.

Проблема с тем, что летать в какие-то страны нежелательно, по его словам, не стоит. Сложности есть только логистические.

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