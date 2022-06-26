Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Стали известны самые бюджетные для туристов города России

Москва и Казань стали самыми бюджетными туристическими городами России

Фото: Shutterstock

Стали известны самые бюджетные для туристов и летнего отдыха города России. Этим летом такими туристическими городами были названы Казань и Москва, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску и бронированию туров Travelata.

«В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление, — говорится в сообщении. — Путешествие в Казань летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей».

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Правила хорошего «Дона». Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
Правила хорошего «Дона».Летом миллионы россиян поедут на юг по трассе М-4. Что посмотреть по пути к морю?
7 мая 2022

Самым популярным городом у туристов по-прежнему остается Санкт-Петербург, но на поездку туда турист тратит более 41 тысячи рублей, уточнили представители сервиса.

Востребованными летними направлениями для внутреннего туризма стали Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область.

«Полеты стали дольше и дороже, но туристы продолжают стремиться к теплому морю. 27 процентов отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 тысяч рублей», — уточнили в компании Travelata.

Ранее стало известно, что в России появится новый кольцевой туристический маршрут. В Ростуризме одобрили заявку на создание на Урале национального Демидовского маршрута.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Шойгу проинспектировал участвующие в спецоперации войска
НАТО обсудит крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны
Названы последствия отказа Литвы идти на компромисс по транзиту в Калининград
Стали известны самые бюджетные для туристов города России
Джокович высказался о возможном пропуске US Open
В Москве сотни людей пришли проститься с Юрием Шатуновым
Грузовик с цветами от анонимного фаната Шатунова попал на видео в Москве
Байден заявил о планах лидеров G7 запретить импорт золота из России
Водолазы начали поиск унесенных в Черное море людей
Песков ответил на вопрос о докладе Шойгу президенту об инспекции войск
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.