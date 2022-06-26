Стали известны самые бюджетные для туристов города России

Москва и Казань стали самыми бюджетными туристическими городами России

Стали известны самые бюджетные для туристов и летнего отдыха города России. Этим летом такими туристическими городами были названы Казань и Москва, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску и бронированию туров Travelata.

«В среднем турист потратит на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Вторую позицию занимает казанское направление, — говорится в сообщении. — Путешествие в Казань летом обойдется немного дороже — 38 тысяч рублей».

Самым популярным городом у туристов по-прежнему остается Санкт-Петербург, но на поездку туда турист тратит более 41 тысячи рублей, уточнили представители сервиса.

Востребованными летними направлениями для внутреннего туризма стали Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область.

«Полеты стали дольше и дороже, но туристы продолжают стремиться к теплому морю. 27 процентов отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 тысяч рублей», — уточнили в компании Travelata.

Ранее стало известно, что в России появится новый кольцевой туристический маршрут. В Ростуризме одобрили заявку на создание на Урале национального Демидовского маршрута.