В России появится новый кольцевой маршрут для туристов

Ростуризм: на Урале появится национальный «Демидовский маршрут»

В Ростуризме одобрили заявку на создание на Урале национального «Демидовского маршрута». Об этом «Ленте.ру» рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, проект маршрута уже готов: специалисты отобрали главные туристические точки для посещения. «Следующий этап — мы объединим усилия с регионом, чтобы доделать все необходимое, отцифруем маршрут, опишем его, потом к нему появится быстрый удобный доступ на национальном туристическом портале Russia.Travel», — пояснила Догузова.

Глава ведомства также отметила, что на портале уже доступны первые пять национальных туристических маршрутов, обустроенных по стандартам качества Ростуризма. Планируется, что к концу года к ним добавятся еще пять, в частности, среди них должен быть и «Демидовский маршрут».

Предполагается, что это будет четырехдневная поездка по местам, связанным с династией богатейших русских предпринимателей, выдвинувшихся при Петре I. В частности, туристы смогут посетить девять достопримечательностей региона в Екатеринбурге, Невьянске, Нижнем Тагиле, Черноисточинске, Висиме и Верхних Тавологах.

Ранее стало известно о туре по любимым местам отдыха президента Владимира Путина, который называется «Сибирские каникулы». Маршрут пролегает по территориям Красноярского края, Тывы и Хакасии.