В США рассказали о кровавом отступлении ВСУ под Северодонецком и Лисичанском

Washington Post назвала кровавым отступление ВСУ в ЛНР из-за ударов ВС России

Украинское воздушно-десантное подразделение отступило с фронта, ведя колонну бронетранспортеров после боев в Северодонецке, перешедшем под контроль российской армии, и Лисичанске, «находящемся на грани». Об этом сообщает газета Washington Post.

По словам командира подразделения, с ними ничего не случилось, пока они были на фронте. «По нам ударили, когда мы отступали», — рассказал он. Издание сообщает, что когда колонна въехала в село Верхнекаменка, многие солдаты передвигались снаружи транспортных средств. Первый взрыв прогремел прямо над ними, разорвав группу людей, цепляющихся за борт одного грузовика.

«Несколько человек были ранены, кровь лилась из конечностей и голов, однако времени на оказание первой помощи не было, пока колонна находилась под прицелом российской артиллерии», — пишет WP. Раненых затащили в машины и уехали.

В ходе отступления ранения получили восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник сообщил об отходе военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Лисичанска. По его словам, они покидают город группами. Местные жители сообщили послу, что украинские военные пытались пройти через село Верхнекаменка в сторону Северска, но потеряли несколько колонн под ударами союзной артиллерии и российских Воздушно-космических сил (ВКС).