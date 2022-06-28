Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Московского депутата Яшина арестовали

Суд арестовал депутата Красносельского округа Москвы Яшина на 15 суток

Фото: Telegram-канал «Илья Яшин»

Муниципального депутата Красносельского района Москвы депутата Илью Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении полицейскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хамовнический суд столицы.

По данным суда, Яшина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

Ранее сообщалось, что задержанный муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин был доставлен в суд.

Журналистка Баблоян, которая сопровождала депутата, рассказала, что его задержали за невыполнение требований полиции. По ее словам, Яшина должны были отвезти в ОВД «Хамовники», позднее он уточнил, что его доставили в ОВД «Лужники». В отделение приезжал адвокат Вадим Прохоров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Предсказан уровень безработицы в России к концу года
Решение «Газпрома» не выплачивать дивиденды объяснили
Лукашенко назвал Лаврова главным дипломатом мира
На Рики Мартина подали в суд с требованием выплатить три миллиона долларов
Упавшего с парашюта туриста в Геленджике ввели в кому
Медведев предположил возможность распада Евросоюза
В Запорожье рассказали о самочувствие освобожденных из украинского плена военных
Муж Ласицкене раскритиковал Минспорта и ВФЛА
Российский стилист перечислил вышедшие из моды предметы гардероба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.