Московского депутата Яшина арестовали

Суд арестовал депутата Красносельского округа Москвы Яшина на 15 суток

Муниципального депутата Красносельского района Москвы депутата Илью Яшина арестовали на 15 суток по протоколу о неповиновении полицейскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Хамовнический суд столицы.

По данным суда, Яшина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»).

Ранее сообщалось, что задержанный муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин был доставлен в суд.

Журналистка Баблоян, которая сопровождала депутата, рассказала, что его задержали за невыполнение требований полиции. По ее словам, Яшина должны были отвезти в ОВД «Хамовники», позднее он уточнил, что его доставили в ОВД «Лужники». В отделение приезжал адвокат Вадим Прохоров.