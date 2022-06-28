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Медведев заявил о признании Западом невозможности отделить Россию от мира

Дмитрий Медведев: на Западе уже признали невозможность отделить Россию от остального мира
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

На Западе уже признали, что отделить Россию от остального мира невозможно, у Москвы есть партнеры в странах и на континентах, для которых США не являются ни безусловным авторитетом, ни «хозяином» или управляющим. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

По его мнению, России нужно обучить специалистов, которые бы не уступали в квалификации уехавшим сотрудникам западных компаний, которые всячески пытались отсрочить уход из РФ, а для сотрудничества переориентироваться на новых надежных партнеров.

Говоря о санкциях, Медведев сказал, что сегодня в числе приоритетов российской политики — создание в сжатые сроки отечественной продукции и комплектующих, которые позволят обойтись без импортных деталей, программного обеспечения или сервисов.

В том же интервью Дмитрий Медведев заявил, что запрещать русскую культуру бесполезно. По его словам, нельзя разделить литературу, науку и искусство, «как облупившуюся коммунальную квартиру, на отдельные закутки». Он подчеркнул, что русская культура неотделима от украинской, от общеевропейской, от мировой неотделима и «только придурки могут всерьез рассуждать об этом».

Ударная волна


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Марина Совина
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