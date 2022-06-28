Медведев заявил о бесполезности запретов русской культуры

Медведев заявил, что запрещать русскую культуру бесполезно, она неотделима от мировой

Запрещать русскую культуру бесполезно, нельзя разделить литературу, науку и искусство, «как облупившуюся коммунальную квартиру, на отдельные закутки». Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, русская культура неотделима от украинской, от общеевропейской, от мировой неотделима и «только придурки могут всерьез рассуждать об этом». «Нельзя разделить литературу, науку, искусство, как облупившуюся коммунальную квартиру, на отдельные закутки. Это наше общее богатство, в котором черпаем силу и творческую энергию мы все. Вне зависимости от национальности, достатка и воззрений», — сказал зампред Совбеза.

Медведев считает, что «человек, который из “идеологических соображений” не читал Пушкина, Достоевского, Чехова, Толстого, не видел полотен Сурикова и Репина, не слушал музыку Чайковского, Прокофьева или Рахманинова, сам себя загоняет во тьму невежества». «Кстати, хотелось бы спросить у самых отмороженных “запретителей“: вот, например, Николай Васильевич Гоголь чей писатель - украинский или русский? А Тарас Шевченко? А Михаил Булгаков, который родился в Киеве, и на творчество которого Украина оказала колоссальное влияние?», — обратил он внимание.

Медведев выразил уверенность, что «время многое и многих расставит по местам». «Люди остаются людьми. Семейные и дружеские связи разрушить гораздо сложнее, чем это кажется оголтелым русофобам. По крайней мере, я на это искренне надеюсь», — заключил он.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия в ходе специальной военной операции на Украине ведет борьбу с нацистами и бандитами, а к населению страны испытывает глубокое уважение. «А к украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение. С ним граждане России связаны самыми тесными узами», — подчеркнул он.