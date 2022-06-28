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Плывущие по дорогам машины в российском городе показали на видео

Очевидцы показали на видео затопленные улицы Владивостока с «плывущими» автомобилями

В Приморье пришел циклон, который принес с собой дожди, грозы и ветер. Несколько улиц Владивостока затопило. Кадры «плывущих» по дорогам машин публикует Telegram-канал Amur Mash.

Осадки начались в российском регионе в ночь на 28 июня. Дожди будут идти около суток, только к утру 29 июня они начнут ослабевать.

«Дожди будут сопровождаться грозами, в отдельных районах усилением ветра до 15-20 метров в секунду», — предупреждает Примгидромет.

Студенты Дальневосточного федерального университета жалуются на потопы в общежитиях, а в 76 домах из-за непогоды нет света. Городские службы жизнеобеспечения пытаются устранить последствия разбушевавшейся стихии.

Ранее затопило еще один российский город — Краснодар. Местные жители устроили по улицам города заплыв на надувных лодках.

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Евгения Куликова
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