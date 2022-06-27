Жители российского города устроили заплыв после ливней и попали на видео

Жители Краснодара устроили в городе заплыв на лодках после ливней и попали на видео

Жители Краснодара устроили на улицах города заплыв после продолжающихся ливней. Видео с места были опубликованы в группе «ЧП Краснодар.Новости» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как несколько мужчин передвигаются на надувных лодках, поскольку улицы российского города буквально превратились в реки. Один из экстремалов отмечает, что еще никогда так не передвигался.

В соцсети задумку россиян поддержали. Некоторые пользователи отметили, что в Краснодаре лето проходит «как обычно, без изменений».

По данным синоптиков, в Краснодаре действует штормовое предупреждение. Однако специалисты ожидают, что в скором времени дожди в городе прекратятся.

Ранее в Брянске из-за продолжительных сильных дождей с грозой и градом случился потоп.

В результате улицы, автомобили, припаркованные возле зданий, и несколько домов залило водой.