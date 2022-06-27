Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Жители российского города устроили заплыв после ливней и попали на видео

Жители Краснодара устроили в городе заплыв на лодках после ливней и попали на видео

Жители Краснодара устроили на улицах города заплыв после продолжающихся ливней. Видео с места были опубликованы в группе «ЧП Краснодар.Новости» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как несколько мужчин передвигаются на надувных лодках, поскольку улицы российского города буквально превратились в реки. Один из экстремалов отмечает, что еще никогда так не передвигался.

В соцсети задумку россиян поддержали. Некоторые пользователи отметили, что в Краснодаре лето проходит «как обычно, без изменений».

По данным синоптиков, в Краснодаре действует штормовое предупреждение. Однако специалисты ожидают, что в скором времени дожди в городе прекратятся.

Ранее в Брянске из-за продолжительных сильных дождей с грозой и градом случился потоп.

В результате улицы, автомобили, припаркованные возле зданий, и несколько домов залило водой.

Время роста
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Осужденная россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании
Жители российского города устроили заплыв после ливней и попали на видео
В Москве задержан надругавшийся над 18-летней россиянкой мигрант
Мошенник обманом забрал 2,5 миллиона рублей у российских пенсионеров
Додон назвал цель предоставления Молдавии статуса кандидата в ЕС
Модель бросила возлюбленного за запрет участвовать в конкурсе на лучшие ягодицы
Польша решила увеличить численность армии в 2,5 раза из-за «угрозы России»
Диетологи назвали способствующие похудению полезные привычки
Владелец российских автозаводов продал компанию
В Петербурге двухлетний ребенок в день рождения выпал из окна и погиб
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.