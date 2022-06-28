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Часть униформы официантов стала новым трендом в 2022 году

Стилистка Джессика Линдси назвала жилеты новым трендом 2022 года

Фото: Shutterstock

Редактор британского портала Metro Джессика Линдси назвала жилеты новым трендом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, упомянутая вещь перестала быть исключительно атрибутом бизнесменов или частью униформы официантов. Отмечается, что за последний месяц поисковые запросы на тему жилетов в сети выросли на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Кроме того, многие знаменитости и инфлюэнсеры стали носить указанную одежду в текущем сезоне в качестве топа, заявляет Линдси. Среди прочего данный предмет гардероба можно комбинировать со свободной футболкой для повседневного образа, оставив пуговицы расстегнутыми. Актуальными будут любые фасоны, цвета и материалы, утверждает журналистка.

Ранее в июне журналистка Лаура Хэмпсон назвала стиль «пожилой богатой леди» новым модным трендом. По словам эксперта, тенденция coastal grandmother стала популярна в TikTok, где к настоящему моменту соответствующий хештег набрал более 107 миллионов просмотров. Отмечается, что термин придумала юзерша Лекс Николета. Девушка поясняет, что этот образ олицетворяет героинь фильмов кинорежиссера Нэнси Мейерс: например, актрису Дайан Китон в фильме «Любовь по правилам и без» и Мерил Стрип в фильме «Простые сложности». Кроме того, такого стиля придерживаются писательница Ина Гартен, телеведущая Опра Уинфри и бизнесвумен Марта Стюарт.

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Дарья Шляпужникова
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