Стиль «пожилой богатой леди» стал новым модным трендом в TikTok

Журналистка Лаура Хэмпсон назвала стиль «пожилой богатой леди» новым трендом в TikTok

Журналистка Лаура Хэмпсон назвала стиль «пожилой богатой леди» новым модным трендом. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Independent.

По словам эксперта, тенденция coastal grandmother стала популярна в TikTok, где к настоящему моменту соответствующий хэштег набрал более 107 миллионов просмотров. Отмечается, что термин придумала юзерша Лекс Николета. Девушка поясняет, что этот образ олицетворяет героинь фильмов кинорежиссера Нэнси Мейерс: например, актрису Дайан Китон в фильме «Любовь по правилам и без» и Мерил Стрип в фильме «Простые сложности». Кроме того, такого стиля придерживаются писательница Ина Гартен, телеведущая Опра Уинфри и бизнесвумен Марта Стюарт.

Ранее в текущем году актриса Энн Хэтэуэй опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой она запечатлена в шляпе, белой блузке и кремовых брюках. «Я была готова к стилю #coastalgrandmother еще до того, как появился TikTok. Пусть эта тенденция никогда не проходит», — подписала она снимок.

Автор материала подчеркивает, что отличительными чертами стиля являются классика, удобство и шик. Среди предметов гардероба, соответствующих ему, она выделяет джемпера, широкие брюки, льняные рубашки, элегантные украшения и дорогую обувь. «Все дело в домашней кухне, теплых интерьерах, жизни на побережье и гардеробе, состоящем преимущественно из белой одежды», — пояснила Хэмпсон.

В числе хобби, дополняющих упомянутый образ, редактор отметила приготовление пищи, гостеприимство, садоводство, прогулки по пляжу, посещение фермерского рынка и украшение дома. «Нужно проживать эту жизнь роскошно», — заключила она.

Ранее в июне американская стилистка перечислила предметы гардероба и аксессуары, которые стали модными в 2022 году. Журналистка из Денвера София Джозеф рассказала, что текущим летом актуальными стали вязаные топы, которые многие дизайнеры представляли на показах в рамках Недель моды в Нью-Йорке и Милане. Вдобавок в упомянутый список она включила брюки и шорты-бермуды, а также джинсы с широкими штанинами, которые были особенно популярны в 1990-х годах.