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Стилистка перечислила главные тренды лета 2022 года

Стилистка София Джозеф включила в список модных вещей шорты-бермуды и вязаные топы

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Американская стилистка перечислила предметы гардероба и аксессуары, которые стали модными в 2022 году. Подборка главных трендов появилась на портале 5280.

Журналистка из Денвера София Джозеф рассказала, что текущим летом актуальными стали вязаные топы, которые многие дизайнеры представляли на показах в рамках Недель моды в Нью-Йорке и Милане. Вдобавок в упомянутый список она включила брюки и шорты-бермуды, а также джинсы с широкой штаниной, которые были особенно популярны в 1990-х годах.

Что касается обуви, по словам эксперта, вместо сланцев лучше приобрести резиновые сабо, в том числе бренда Crocs. Отмечается, что в «кроксах» на публике неоднократно появлялись различные знаменитости, например, певцы Джастин Бибер и Фаррелл Уильямс. «Смелые модники могут купить сабо на платформе, которые появились в линейке Balenciaga», — заявила она.

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Помимо этого, собеседница издания назвала модной одежду и украшения в стиле вестерн, который также называют ковбойским. Среди подобных вещей она выделила джинсовые рубашки и ботинки-казаки. Кроме того, Джозеф заявила, что при выборе очков лучше ориентироваться на модели с крупной оправой, вдохновленные модой 1970-х годов.

«Популярность обрели и повседневные костюмы-двойки с яркими принтами. Плюс ко всему я рекомендую присмотреться к унисекс-вещам, например, комбинезонам. В 2022 году одежда перестала делиться на традиционно мужскую и женскую», — высказалась специалистка в заключение.

Ранее редактор портала Who What Wear Жасмин Фокс-Сулиаман назвала одежду в «злодейском» стиле еще одним новым трендом. К изделиям данного типа эксперт отнесла наряды из кожи и латекса, включая перчатки и маски. Подобные предметы гардероба фигурировали, например, в последних коллекциях бренда Balenciaga и американского модельера Кристиана Сириано, который вдохновлялся образами героев фильма «Матрица» братьев Вачовски, отметила журналистка.

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Майя Пономаренко
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