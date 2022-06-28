В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Знание.Театр»

В Москве подвели итоги конкурса «Знание.Театр» и выбрали лучшую просветительскую пьесу

Российское общество «Знание» и экспертное жюри конкурса выбрали лучшую просветительскую пьесу для молодежной аудитории. Победителем всероссийского конкурса «Знание.Театр» стало произведение 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани под названием «Трудный экзамен».

По замыслу автора, на примере школьного экзамена зрителям показывают, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах.

Конкурс просветительских пьес — это новый формат востребованного у молодежи контента, реализуемый Российским обществом «Знание». Спектакль по победившей пьесе, созданный профессиональной труппой, будет рекомендован к постановке в школьных и студенческих театрах по всей стране и вдохновит молодую аудиторию учиться, узнавать новое, а также вдумчиво и решительно достигать поставленных целей.

Конкурс «Знание.Театр» проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Партнером Проекта выступает театр «Практика».

Постановкой спектакля с участием профессиональных актеров занимается лауреат премии «Золотая маска», преподаватель школы-студии МХАТ и режиссер театра «Практика» Юрий Квятковский. Сейчас над сюжетом пьесы работают профессиональные драматурги, также идет кастинг актеров.

В сентябре на московской сцене состоится премьера спектакля, которая даст старт большому театральному фестивалю Российского общества «Знание». В программу фестиваля также войдут читки трех пьес, отмеченных жюри в ходе отбора — это работы «Умные линзы» Юлии Бочаровой (город Москва), «Ноябрьский зов» Марии Малухиной (Москва) и «Фабрика» Натальи Ключаревой (Ярославль). Фестиваль, который будет включать тематические лекции, мастер-классы и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России, пройдет на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Российское общество «Знание» также разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу-победителя на своих площадках. Осенью молодежные коллективы смогут принять участие в конкурсе на лучшую постановку. Для этого при помощи онлайн-инструкции «Знания» необходимо поставить спектакль, записать его на видео и прислать на конкурс. Лучшие постановки будут объявлены в декабре и представлены широкой публике в Москве.

«Театр имеет большое значение для личностного роста и развития. Я сам играл в школьном театре и могу сказать, что мне это помогло в жизни. Безусловно, не каждый участник детской труппы станет актером или режиссером, но ребята смогут получить более глубокое понимание художественной литературы и развить собственные коммуникативные навыки. Мы планируем, что к 2024 году в каждой школе в каждом регионе будут школьные театры. На сегодняшний день их уже 12 тысяч. Мы полностью поддерживаем конкурс «Знание.Театр», и надеюсь, что эта инициатива Российского общества «Знание» будет развиваться и в следующем году в ней примут участие уже все регионы, а количество участников значительно увеличится. Сегодня же я рад пригласить труппы по всей стране принять участие в конкурсе на лучшую постановку по пьесе-победителю», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

По мнению министра, такие масштабные проекты, как «Знание.Театр» и «Школьная классика», вовлекающие учеников по всей стране, будут способствовать более полному раскрытию талантов каждого школьника и развитию молодежных театров.

Как пояснил режиссер проекта «Знание.Театр» Юрий Квятковский, онлайн-инструкция, которую распространят по российским учебным заведениям, будет содержать видео-урок по созданию спектакля, подробную информацию об этапах постановки, задачах режиссера, костюмера, гримера и представителей других театральных профессий.

