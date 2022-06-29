Отец приговоренного к казни марокканца обратился к Путину

Отец приговоренного к казни гражданина Марокко Брагима попросил Путина помиловать сына

Тахер Саадун, отец приговоренного в Донецкой народной республике (ДНР) к смертной казни марокканца Брагима Саадуна, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нем мужчина попросил российского лидера посодействовать помилованию сына. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, отец осужденного связался с арабской редакцией и попросил передать главе государства послание.

«Мы даже не подозревали, что Брагим был переведен на передовую линию фронта на востоке Украины, так как мы полностью потеряли с ним связь в конце марта этого года. Для нас стало полной неожиданностью, когда мы узнали, что он сдался в плен российским военным в районе боевых действий. При этом он был одет в украинскую военную форму, а при себе у него было украинское оружие», — говорится в тексте. Там же отмечается, что родители Брагима Саадуна обрадовались тому, что их сын перестал участвовать в боевых действиях, а военнослужащие Народной милиции ДНР сохранили ему жизнь.

Отец марокканца заявил, что доверяет Владимиру Путину и всем его решениям, надеется на «милосердие и мудрость» президента, а также верит в справедливость правосудия в Донецкой народной республике.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Брагим впутался в эту войну совершенно напрасно», — добавил Тахер Саадун.

Британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим были приговорены Верховным судом ДНР к смертной казни за наемничество и попытку насильственного захвата власти по предварительному сговору. Адвокат одного из осужденных позже заявила, что приговор могут смягчить до пожизненного заключения.

