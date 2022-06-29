Сексолог подсказала способ вежливо намекнуть партнеру на его неумелые поцелуи

Сексолог Купер: если партнер не умеет целоваться, дело может быть в прошлом опыте

Сексолог Несс Купер рассказала, как признаться партнеру в том, что его поцелуи неумелые или просто не нравятся. Ее слова приводит издание Metro.

По словам Купер, если партнер не умеет целоваться, дело может быть в прошлом опыте обоих целующихся. «Он мог научиться целоваться в предыдущих отношениях, и именно такие поцелуи нравились его бывшему партнеру», — предполагает она. «Либо вы судите о поцелуях по своему опыту, и в предыдущих отношениях у вас были сводящие с ума поцелуи, которых вы жаждете снова», — добавляет специалистка.

Также, по ее словам, дело может быть в том, что партнер перенервничал либо учился целоваться по фильмам, в частности, порнофильмам. Это Купер попросила иметь в виду, прежде чем аккуратно перейти к претензиям. Если у партнера несвежее дыхание, можно аккуратно предложить ему жвачку, подсказала она способ вежливо намекнуть на не нравящиеся поцелуи. Если у него слишком сухие губы, продолжает Купер, можно предложить ему бальзам для губ.

Если дело в неумелой технике, лучше не критиковать, а рассказать о своих желаниях. «Может быть, человека нужно просто направить в нужное русло. Расскажите ему, какие поцелуи вам нравятся, с языком или без, аккуратные или страстные», — рассказывает Купер.

Наконец, если намеки не помогают, сексолог разрешает прямо сказать, что с поцелуями что-то не так, однако здесь нужно обойтись без резкой критики.

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