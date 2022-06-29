Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Отец спас сына от разъяренного бизона и попал на видео

New York Post: в Йеллоустонском национальном парке отец спас сына от бизона

В США бизон набросился на отца и сына, покалечил мужчину и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Нападение произошло во вторник, 28 июня, на территории Йеллоустонского национального парка. Бизон атаковал группу туристов, находившихся в парке на экскурсии. В ролике, опубликованном на YouTube-канале NBC Montana, видно, как животное подбегает к трем туристам и ребенку и трясет головой, явно проявляя агрессию.

Через несколько секунд разъяренный бизон бросается на мальчика. Отец ребенка, 34-летний житель штата Колорадо, в последний момент успевает выхватить сына из-под копыт животного и спасти его. После этого бизон ударяет рогами мужчину, подбрасывая его вверх. Тем не менее американец быстро вскочил и убежал вместе с ребенком. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки. Его жизни ничего не угрожает.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

New York Post отмечает, что это уже второе нападение бизона на человека в Йеллоустонском парке в течение месяца. 30 мая бизон атаковал 25-летнюю туристку из штата Огайо и подбросил ее на три метра в воздух. Женщина была доставлена в больницу с колотой раной и другими травмами.

Сотрудники парка рекомендуют посетителям не подходить таким животным, как бизоны, лоси и койоты ближе, чем на 20 метров. От медведей и волков стоит держаться на расстоянии не менее 90 метров.

Ранее сообщалось, что дикий енот напал на женщину и ее собаку в городе Орландо, штат Флорида, и ворвался за ними в дом. Инцидент попал на видео.

Что делать?


Никита Савин
Обсудить
Последние новости
США заморозили российские активы на сотни миллиардов долларов
США назвали Россию прямой угрозой европейской безопасности
Стали известны подробности о потерпевшем крушение в российском регионе Ми-8
Бывший вратарь сборной России высказался о русофобии в США
НАТО официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию
Набиуллина назвала самый защищенный российский актив
МВД возбудило новое дело против руководства финансовой пирамиды Finiko
Россиянам дали совет насчет покупки недвижимости
Против главы управления разведки Минобороны Украины завели уголовное дело
«Роскосмос» отбил кибератаку на сайт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.