Отец спас сына от разъяренного бизона и попал на видео

New York Post: в Йеллоустонском национальном парке отец спас сына от бизона

В США бизон набросился на отца и сына, покалечил мужчину и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Нападение произошло во вторник, 28 июня, на территории Йеллоустонского национального парка. Бизон атаковал группу туристов, находившихся в парке на экскурсии. В ролике, опубликованном на YouTube-канале NBC Montana, видно, как животное подбегает к трем туристам и ребенку и трясет головой, явно проявляя агрессию.

Через несколько секунд разъяренный бизон бросается на мальчика. Отец ребенка, 34-летний житель штата Колорадо, в последний момент успевает выхватить сына из-под копыт животного и спасти его. После этого бизон ударяет рогами мужчину, подбрасывая его вверх. Тем не менее американец быстро вскочил и убежал вместе с ребенком. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки. Его жизни ничего не угрожает.

New York Post отмечает, что это уже второе нападение бизона на человека в Йеллоустонском парке в течение месяца. 30 мая бизон атаковал 25-летнюю туристку из штата Огайо и подбросил ее на три метра в воздух. Женщина была доставлена в больницу с колотой раной и другими травмами.

Сотрудники парка рекомендуют посетителям не подходить таким животным, как бизоны, лоси и койоты ближе, чем на 20 метров. От медведей и волков стоит держаться на расстоянии не менее 90 метров.

Ранее сообщалось, что дикий енот напал на женщину и ее собаку в городе Орландо, штат Флорида, и ворвался за ними в дом. Инцидент попал на видео.

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