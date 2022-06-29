Известный рок-музыкант продал роскошную квартиру экс-президенту Disney

Музыкант Бон Джови продал квартиру в Нью-Йорке экс-президенту Disney Майклу Овитцу

Американский музыкант Джон Бон Джови избавился от роскошной квартиры в Нью-Йорке. Основатель известной группы Bon Jovi продал недвижимость в районе Вест-Виллидж экс-президенту The Walt Disney Company Майклу Овитцу, сообщает New York Post.

Новый владелец заплатил за объект 22 миллиона долларов в феврале 2022 года, однако его личность была неизвестна. Площадь квартиры составляет 372 квадратных метра. Жилье состоит из четырех спален, трех ванных, просторной кухни с выходом на балкон и большой гостиной. Интерьер оформлен в коричневых и белых цветах, среди особенностей — большое количество деталей из дерева, в том числе дубовые полы.

Квартира располагается на 14-м этаже здания Greenwich Lane, которое предоставляет жильцам доступ к фитнес-центру, бассейну, джакузи, тренажеру для гольфа, баням, кинотеатру и саду с зеркальным прудом. Бон Джови владел объектом с 2017 года, при покупке музыкант отдал за него 18,9 миллиона долларов.

В 2020 году Бон Джови выставил на продажу элитный особняк в нью-йоркском районе Мидлтаун. Он рассчитывал получить за объект 20 миллионов долларов. На территории участка находятся музыкальная студия, паб, семь гаражей и бассейн с подогревом. К дому также прилагается частный причал и конюшня.