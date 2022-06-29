Продюсер «Джеймса Бонда» сообщила о примерной дате начала съемок нового фильма

Продюсер «Джеймса Бонда» заявила, что новый фильм франшизы находится на стадии обсуждения

62-летняя Барбара Брокколи, американский продюсер, известная своей работой над серией фильмов о Джеймсе Бонде, рассказала о примерной дате съемок следующей части «бондианы». Об этом сообщает Deadline.

Кинодеятель заявила, что к созданию проекта съемочная группа сможет приступить минимум через два года. Брокколи поведала, что такое решение связано с намерением создателей фильма полностью изменить образ агента 007 и представить зрителям нового героя.

«Сейчас мы на стадии обсуждения. Сценарий еще не написан и мы не можем его написать, пока не решим, как подойти к следующему фильму, потому что в нем мы хотим показать переосмысление Бонда. Мы заново изобретаем его образ, а это требует времени. Я бы сказала, что до съемок осталось как минимум два года», — сообщила продюсер Бондианы.

Брокколи добавила, что создатели проекта пока не утвердили актера, который заменит Дэниэла Крейга, сыгравшего в последних пяти частях франшизы. В январе этого года продюсеры обсуждали кандидатуру Идриса Эльбы на роль нового агента 007.

Ранее продюсер «Пиратов Карибского моря» назвал Марго Робби возможной заменой Деппа в новой части франшизы.