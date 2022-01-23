Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Продюсер 25-го фильма «Не время умирать» из серии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи в беседе с Deadline назвала одного из кандидатов на роль нового агента 007.

По словам Брокколи, в списках актеров фигурировал 49-летний британский актер Идрис Эльба, его кандидатура обсуждалась, и многие фанаты хотели бы видеть его в качестве нового Джеймса Бонда. Продюсер отметила, что дружит с Эльбой, и назвала его великолепным актером. «Знаете, это было частью обсуждений, но всегда трудно вести диалог, когда кресло занято», — сказала Брокколи, подразумевая то, что в фильме «Не время умирать» роль агента 007 исполнял британский актер Дэниэл Крейг.

При этом продюсер подчеркнула, что пока не спешит называть замену Крейга.

Ранее историк кино и сценарист Филипп Дюран раскрыл, что новым агентом 007 будет не женщина. По его словам, следующий артист, который сыграет Джеймса Бонда, придаст образу новые неожиданные черты и должен удивить публику.

Сама продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи, оценивая возможность сделать Джеймса Бонда небинарной персоной после ухода актера Дэниела Крэйга, заявила, что не следует принудительно менять пол персонажей, ставших классическими, но отметила, что необходимо писать больше новых ролей для женщин-актрис.

Премьера картины «Не время умирать» состоялась 28 сентября 2021 года.