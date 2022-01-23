Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Deadline: продюсеры обсуждали кандидатуру Идриса Эльбы на роль нового агента 007 Бонда
Идрис Эльба

Идрис Эльба. Фото: Henry Nichols / Reuters

Продюсер 25-го фильма «Не время умирать» из серии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи в беседе с Deadline назвала одного из кандидатов на роль нового агента 007.

По словам Брокколи, в списках актеров фигурировал 49-летний британский актер Идрис Эльба, его кандидатура обсуждалась, и многие фанаты хотели бы видеть его в качестве нового Джеймса Бонда. Продюсер отметила, что дружит с Эльбой, и назвала его великолепным актером. «Знаете, это было частью обсуждений, но всегда трудно вести диалог, когда кресло занято», — сказала Брокколи, подразумевая то, что в фильме «Не время умирать» роль агента 007 исполнял британский актер Дэниэл Крейг.

Материалы по теме:
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию» Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
«Не верили, что Бонд когда-нибудь попадет в Россию»Кто стоит за фильмами об агенте 007 и что ждет бондиану в будущем?
7 октября
Не, время умирать. Как юбилейный фильм бондианы навсегда уничтожил образ агента 007?
Не, время умирать.Как юбилейный фильм бондианы навсегда уничтожил образ агента 007?
2 октября

При этом продюсер подчеркнула, что пока не спешит называть замену Крейга.

Ранее историк кино и сценарист Филипп Дюран раскрыл, что новым агентом 007 будет не женщина. По его словам, следующий артист, который сыграет Джеймса Бонда, придаст образу новые неожиданные черты и должен удивить публику.

Сама продюсер и правообладательница бондианы Барбара Брокколи, оценивая возможность сделать Джеймса Бонда небинарной персоной после ухода актера Дэниела Крэйга, заявила, что не следует принудительно менять пол персонажей, ставших классическими, но отметила, что необходимо писать больше новых ролей для женщин-актрис.

Премьера картины «Не время умирать» состоялась 28 сентября 2021 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Главком ВМС ФРГ подал в отставку после слов «Крым никогда не вернется»
Евросоюз призвал власти России освободить жену чеченского судьи
Назван кандидат на роль нового Джеймса Бонда
Россияне раскритиковали знаменитую московскую гостиницу
Медведева станцевала с тиктокершей и восхитила фанатов
В России спрогнозировали исчезновение пластиковых банковских карт
В iPhone 13 нашли брак
Азмун прокомментировал переход в «Байер»
СК завел уголовное дело после исчезновения 17-летней девушки
Посол России оценил влияние Гуайдо в Венесуэле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter