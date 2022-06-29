Обвиняемого в педофилии россиянина экстрадировали из Черногории

Черногория выдала России обвиняемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой

В Черногории местные правоохранительные органы по запросу Генпрокуратуры России выдала Александра Кузина, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней; мужчину экстрадировали на родину сотрудники НЦБ Интерпола, МВД и ФСИН России. Об этом в среду, 29 июня, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2020 году в подмосковных Луковицах фигурант дела напал на восьмилетнюю девочку около ее дома и надругался над ней.

Подозреваемый в педофилии мужчина скрылся от стражей порядка в другой стране. В 2021 году на основании запроса главного управления МВД России по Московской области он был объявлен в международный розыск. В октябре того же года Кузина задержали в Черногории.

60-летний мужчина оказался дедушкой потерпевшей, уточнила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.