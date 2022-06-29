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В России выявили 3028 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3028 случаев коронавируса за сутки

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 3028 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 427 133. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 29 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2541.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (375), Санкт-Петербурге (241), Подмосковье (160). Меньше всего — на Чукотке (1 случай) и Ненецком автономном округе (2 случая).

Кроме того, за прошедшие 24 часа из больниц в связи с выздоровлением выписали 3680 человек. Это на 7,8 процента больше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки в России зарегистрировали 54 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 381 056 человек.

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Анна Щербакова
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