В России выявили 3028 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3028 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 3028 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 427 133. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 29 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2541.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (375), Санкт-Петербурге (241), Подмосковье (160). Меньше всего — на Чукотке (1 случай) и Ненецком автономном округе (2 случая).

Кроме того, за прошедшие 24 часа из больниц в связи с выздоровлением выписали 3680 человек. Это на 7,8 процента больше по сравнению с предыдущим днем.

За сутки в России зарегистрировали 54 летальных исхода. За все время пандемии в стране скончались 381 056 человек.