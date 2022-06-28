В России выявили 2541 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2541 случая коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 2541 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 424 105. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 28 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2683.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Санкт-Петербурге (230), Москве (217), Свердловской области (102). Меньше всего — в Республике Алтай (1 случай), Ингушетии, Северной Осетии (по 2 случая).

Кроме того, в России за прошедшие 24 часа из больниц в связи с выздоровлением выписались 3414 человек.

За сутки в России зарегистрировали 59 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 381 002 человека.