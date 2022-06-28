Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 2541 случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 2541 случая коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Брага / Reuters

В России за последние сутки выявили 2541 случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 424 105. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 28 июня.

Днем ранее число заболевших составило 2683.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Санкт-Петербурге (230), Москве (217), Свердловской области (102). Меньше всего — в Республике Алтай (1 случай), Ингушетии, Северной Осетии (по 2 случая).

Кроме того, в России за прошедшие 24 часа из больниц в связи с выздоровлением выписались 3414 человек.

За сутки в России зарегистрировали 59 летальных исходов. За все время пандемии в стране скончались 381 002 человека.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Советники Байдена обсудили возможность территориальных уступок Украины России
40-летний приезжий похитил 15-летнюю школьницу в Москве
Минобороны заявило об уничтожении ангара ВСУ с боеприпасами из США и Европы
Россия испытала силовую установку беспилотного «Партизана»
В Минобороны сообщили об уничтожении более 100 украинских военных и наемников
Польша потребует от России заплатить за отключение газа
В России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
Адвокат Ивана Сафронова Талантов сообщил о своем задержании
Тайсон Фьюри назвал преимущества Усика над Джошуа
В России выявили 2541 случай коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.